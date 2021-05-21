Постановлением Министерства здравоохранения № 37 от 15 апреля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке формирования перечня основных лекарственных средств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень формируется из лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств.

В перечень включаются группы основных лекарственных средств, которые, в частности, применяются для оказания медпомощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами.

Инструкцией установлены: структура перечня; порядок внесения и рассмотрения предложений о возможности включения (исключения) лекарственного средства (лекарственных средств) в перечень; требования к представлению информации о результатах исследования лекарственного средства, предлагаемого для включения (исключения) в перечень; этапы проведения фармакоэкономической экспертизы лекарственных средств, предлагаемых для включения (исключения) в перечень.

Минздрав должен формировать новую редакцию перечня не реже одного раза в год.

Постановление вступило в силу 23 июля 2021 г.