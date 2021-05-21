|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
09:56 24.05.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 37 от 15 апреля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке формирования перечня основных лекарственных средств.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень формируется из лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств.
В перечень включаются группы основных лекарственных средств, которые, в частности, применяются для оказания медпомощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами.
Инструкцией установлены: структура перечня; порядок внесения и рассмотрения предложений о возможности включения (исключения) лекарственного средства (лекарственных средств) в перечень; требования к представлению информации о результатах исследования лекарственного средства, предлагаемого для включения (исключения) в перечень; этапы проведения фармакоэкономической экспертизы лекарственных средств, предлагаемых для включения (исключения) в перечень.
Минздрав должен формировать новую редакцию перечня не реже одного раза в год.
Постановление вступило в силу 23 июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2021
Курсы в банках
на 24.05.2021
Конвертация в банках
на 24.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте