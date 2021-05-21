Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров Республики Беларусь «О наведении порядка на земле».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории Беларуси.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 29 апреля по 11 мая 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

В ходе обсуждения сообщения поступили от 5 участников. При том отдельные комментарии не содержали предложений по изменению предложенной редакции проекта постановления, имели признаки рассуждений либо содержали предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования проекта.

Ознакомиться с поступившими предложениями и результатами их рассмотрения можно на сайте НЦПИ.