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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ
14:44 21.05.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров Республики Беларусь «О наведении порядка на земле».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории Беларуси.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 29 апреля по 11 мая 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
В ходе обсуждения сообщения поступили от 5 участников. При том отдельные комментарии не содержали предложений по изменению предложенной редакции проекта постановления, имели признаки рассуждений либо содержали предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования проекта.
Ознакомиться с поступившими предложениями и результатами их рассмотрения можно на сайте НЦПИ.
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