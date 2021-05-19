|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАЛ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ПОРЯДКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЯМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
17:49 20.05.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 44 от 3 мая 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок разработки порядков организации и оказания медпомощи по профилям заболеваний, состояниям и синдромам.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели разработки порядка следующие: обеспечение доступности медицинского обслуживания; совершенствование порядка оказания медпомощи; обеспечение прозрачности процесса оказания медпомощи и профилактика нарушений при ее оказании.
В порядок разработки включается ряд сведений, среди которых:
название заболевания, шифр, класс по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра;
указание возрастной группы (дети, взрослые);
порядок взаимодействия организаций здравоохранения на различных этапах и уровнях организации оказания медицинской помощи;
логистику движения пациентов (маршрут пациента) при оказании медицинской помощи по профилю заболевания, состоянию, синдрому на различных этапах и уровнях ее оказания, в том числе порядок перевода и транспортировки;
порядок направления пациентов для получения медицинской помощи в другие организации здравоохранения.
Разработка порядка осуществляется рабочей группой, которую создает Минздрав, в трехмесячный срок.
Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2021
Курсы в банках
на 20.05.2021
Конвертация в банках
на 20.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте