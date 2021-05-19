Постановлением Министерства здравоохранения № 44 от 3 мая 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок разработки порядков организации и оказания медпомощи по профилям заболеваний, состояниям и синдромам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели разработки порядка следующие: обеспечение доступности медицинского обслуживания; совершенствование порядка оказания медпомощи; обеспечение прозрачности процесса оказания медпомощи и профилактика нарушений при ее оказании.

В порядок разработки включается ряд сведений, среди которых:

название заболевания, шифр, класс по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра;

указание возрастной группы (дети, взрослые);

порядок взаимодействия организаций здравоохранения на различных этапах и уровнях организации оказания медицинской помощи;

логистику движения пациентов (маршрут пациента) при оказании медицинской помощи по профилю заболевания, состоянию, синдрому на различных этапах и уровнях ее оказания, в том числе порядок перевода и транспортировки;

порядок направления пациентов для получения медицинской помощи в другие организации здравоохранения.

Разработка порядка осуществляется рабочей группой, которую создает Минздрав, в трехмесячный срок.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.