Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 32 от 5 мая 2021 г. изложена в новой редакции Инструкция по оценке выполнения нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания, утвержденная ведомственным постановлением № 57 от 20 октября 2017 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией определен порядок оценки выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения:

торговой площадью (по установленным критериям: 1) по республике в целом, областям, городам областного подчинения, г. Минску, районам; 2) в сельских населенных пунктах с учетом численности населения);

местами в общедоступных объектах общественного питания (по установленным критериям: 1) по республике в целом, областям, городам областного подчинения, г. Минску, районам; 2) в агрогородках с учетом численности населения).

«В состав фактического наличия мест в общедоступных объектах общественного питания включаются места в кафе, ресторанах, столовых и других общедоступных объектах общественного питания, в том числе объектах общественного питания при производственных организациях, учреждениях образования и других организациях, в которых осуществляется обслуживание различных контингентов покупателей», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.