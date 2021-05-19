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В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ СОЦСТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА
13:55 20.05.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 32 от 5 мая 2021 г. изложена в новой редакции Инструкция по оценке выполнения нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания, утвержденная ведомственным постановлением № 57 от 20 октября 2017 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией определен порядок оценки выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения:
торговой площадью (по установленным критериям: 1) по республике в целом, областям, городам областного подчинения, г. Минску, районам; 2) в сельских населенных пунктах с учетом численности населения);
местами в общедоступных объектах общественного питания (по установленным критериям: 1) по республике в целом, областям, городам областного подчинения, г. Минску, районам; 2) в агрогородках с учетом численности населения).
«В состав фактического наличия мест в общедоступных объектах общественного питания включаются места в кафе, ресторанах, столовых и других общедоступных объектах общественного питания, в том числе объектах общественного питания при производственных организациях, учреждениях образования и других организациях, в которых осуществляется обслуживание различных контингентов покупателей», – говорится в документе.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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