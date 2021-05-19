В Беларуси принят закон от 7 мая 2021 г. № 102-З «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, законом предусматривается введение новых подходов к правовому регулированию осуществления деятельности в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в Беларуси, определяются правовые и организационные основы создания сортов растений, применяемых в сельском хозяйстве, а также производства и использования их семян для обеспечения продовольственной безопасности республики.

Требования закона не будут распространяться на физических лиц, занимающихся семеноводством сельскохозяйственных растений для собственных нужд и не преследующими при этом цели извлечения прибыли.

Основными нововведениями в указанном законе являются:

исключение из числа производителей семян сельскохозяйственных растений физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

государственное регулирование осуществления деятельности в области селекции и семеноводства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений будет осуществляться в рамках функционирования системы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, координатором которой будет являться Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Предусматривается, что производители оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений для получения ими права на производство, доработку, хранение, реализацию, транспортировку и использование указанных семян сельскохозяйственных растений будут проходить аттестацию, по результатам которой сведения о данных производителях подлежат включению в государственный реестр производителей семян сельскохозяйственных растений.

Аттестация производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений предусматривает проведение обследования материально-технических объектов этих производителей на наличие у них соответствующих условий для получения вышеуказанного права, которое проводится государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальными организациями совместно с государственными органами и иными государственными организациями, на основании заявления и за счет средств заинтересованного лица.

Производители семян сельскохозяйственных растений, не прошедшие аттестацию и не включенные в государственный реестр производителей семян сельскохозяйственных растений, вправе заниматься семеноводством только репродукционных семян сельскохозяйственных растений.

Запрещается реализация семян сельскохозяйственных растений лицами, не являющимися субъектами семеноводства сельскохозяйственных растений (юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями).

При этом апробация сельскохозяйственных растений охраняемых сортов, семена которых предназначаются для реализации, будет проводиться при наличии у заинтересованного лица права (документа) на использование сорта сельскохозяйственного растения, в соответствии с законодательством о патентах на сорта растений.

Надзор в области семеноводства сельскохозяйственных растений осуществляется путем проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, а также использования мер профилактического и предупредительного характера, предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.

Закон «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» позволит совершенствовать отношения субъектов селекции и семеноводства в вопросах осуществления деятельности по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений.

Реализация Закона будет содействовать развитию в сфере селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в республике, а также на международном уровне, выполнению международных договоров Республики Беларусь, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актов, устранению барьеров в сфере обращения семян при взаимной торговле и повышению экспортного потенциала субъектами хозяйствования Республики Беларусь.

Основные положения Закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.