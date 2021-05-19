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УТВЕРЖДЕНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСПРОГРАММ ПО ЗАКАЗУ МЖКХ
15:12 19.05.2021
Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) № 4 от 26 марта 2021 г. утверждена Инструкция, определяющая порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий госпрограмм (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является МЖКХ.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией установлены: требования к содержанию извещения о проведении конкурса; порядок создания и работы комиссии для организации проведения конкурсов и определения победителей; требования к оформлению участия в конкурсе; порядок проведения конкурса, определение участника, его выигравшего.
Постановление вступает в силу с 20 мая 2021 г.
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