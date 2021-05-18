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МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
09:57 19.05.2021
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 27 от 30 апреля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, надбавки населению выплачивают юрлица и ИП, закупившие сельскохозяйственную продукцию. Выплата производится не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Размеры надбавок к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, в 2021 году установлены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 15 от 25 февраля 2021
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