ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ МОЖНО ДО 28 МАЯ


17:58 18.05.2021

На общественное обсуждение вынесен проект декрета по вопросам реализации пилопродукции на экспорт.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на отмену нормы декрета от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», освобождающей отдельную категорию субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) на биржевых торгах.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2021
валюта курс
EUR 3.0592
USD 2.5180
RUB 3.4103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0780
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2220
EUR/RUB 89.9500 90.3000
USD/RUB 73.6500 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте