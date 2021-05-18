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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ МОЖНО ДО 28 МАЯ
17:58 18.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект декрета по вопросам реализации пилопродукции на экспорт.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на отмену нормы декрета от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», освобождающей отдельную категорию субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) на биржевых торгах.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая 2021 г.
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