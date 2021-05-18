На общественное обсуждение вынесен проект декрета по вопросам реализации пилопродукции на экспорт.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на отмену нормы декрета от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», освобождающей отдельную категорию субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) на биржевых торгах.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая 2021 г.