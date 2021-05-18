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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ И УЧЕТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРЬЕРОВ ОБСУЖДАЕТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:04 18.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан в целях совершенствования порядка размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 мая 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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