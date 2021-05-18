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МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
14:04 18.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о мерах по реализации указа № 153 от 16 апреля 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения, в том числе посредством урегулирования отношений по:
передаче и (или) распределению электрической энергии по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго»;
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
купле-продаже электрической энергии между организациями ЖКХ, являющимися владельцами блок-станций и (или) потребителями электрической энергии, с использованием электрических сетей указанных энергоснабжающих организаций.
Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая 2021 г.
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