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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИСЗ
18:01 17.05.2021
Постановлением Совета министров № 267 от 13 мая 2021 г. утверждено Положение о порядке функционирования и использования централизованной информационной системы здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель функционирования централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) – содействие улучшению доступности и повышению качества оказания медицинской помощи.
В перечень основных задач ЦИСЗ включены:
развитие электронного здравоохранения;
сбор, накопление, хранение информации о состоянии здоровья пациентов;
защита информации, содержащейся в ЦИСЗ, в соответствии с законодательством;
перевод медицинских услуг в электронный вид;
создание единого электронного архива медицинской информации о пациентах на основе электронной медицинской карты пациента;
обеспечение функционирования системы поддержки принятия клинических решений;
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в порядке и на условиях, определенных законодательством;
предоставление доступа гражданам к услугам в области здравоохранения с использованием личного электронного кабинета пациента;
обеспечение технических и организационных условий для реализации прав и законных интересов пациентов при использовании информационных технологий.
Сроки и порядок подключения организаций здравоохранения к ЦИСЗ будут определены Минздравом.
Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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