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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИСЗ

18:01 17.05.2021 Постановлением Совета министров № 267 от 13 мая 2021 г. утверждено Положение о порядке функционирования и использования централизованной информационной системы здравоохранения. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель функционирования централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) – содействие улучшению доступности и повышению качества оказания медицинской помощи. В перечень основных задач ЦИСЗ включены: развитие электронного здравоохранения; сбор, накопление, хранение информации о состоянии здоровья пациентов; защита информации, содержащейся в ЦИСЗ, в соответствии с законодательством; перевод медицинских услуг в электронный вид; создание единого электронного архива медицинской информации о пациентах на основе электронной медицинской карты пациента; обеспечение функционирования системы поддержки принятия клинических решений; обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в порядке и на условиях, определенных законодательством; предоставление доступа гражданам к услугам в области здравоохранения с использованием личного электронного кабинета пациента; обеспечение технических и организационных условий для реализации прав и законных интересов пациентов при использовании информационных технологий. Сроки и порядок подключения организаций здравоохранения к ЦИСЗ будут определены Минздравом. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.