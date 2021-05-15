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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 27 МАЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
12:40 17.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроектом предусмотрена корректировка: Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»; Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном мире»; Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-3 «О животном мире»; Лесной кодекс Республики Беларусь.
Предметом правового регулирования законопроекта является перераспределение полномочий между органами государственной власти на установление такс для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 мая 2021 г.
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