На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроектом предусмотрена корректировка: Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»; Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном мире»; Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-3 «О животном мире»; Лесной кодекс Республики Беларусь.

Предметом правового регулирования законопроекта является перераспределение полномочий между органами государственной власти на установление такс для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 мая 2021 г.