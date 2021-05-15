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МЕДИЦИНСКУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПРОЙДУТ 129 ГОСОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ


11:26 17.05.2021

Постановлением Совета министров № 269 от 13 мая 2021 года утвержден порядок проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен перечень из 129 учреждений здравоохранения, подлежащих такой аккредитации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, медицинской аккредитации подлежат только государственные организации здравоохранения, перечень которых приводится в этом постановлении. Для каждого прописан профиль оказываемой ими медицинской помощи.

На первом этапе медицинской аккредитации подлежат госорганизации здравоохранения районного уровня, подчиненные местным исполнительным органам, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях по профилям - хирургия, анестезиология и реанимация, акушерство и гинекология, родовспоможение. Это позволит сформировать единые требования, которым должны соответствовать эти организации здравоохранения для обеспечения базовых требований к безопасности пациента при совершении жизненно важных медицинских вмешательств в области хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, родовспоможения.

Каждый критерий медаккредитации соответствует 1-му, 2-му или 3-му классу, последний является низшим. Установлены пороговые значения соответствия критериям для каждого из классов.

Организация здравоохранения, при подготовке документов для аккредитации, должна сама провести предварительную оценку по критериям. Выявленные несоответствия необходимо устранить до подачи заявления о получении свидетельства. Определены права уполномоченного органа, критерии отказа в аккредитации, возможности повторного обращения, устранения недостатков, порядок приостановки и отзыва, возобновления аккредитации.

Сроки обращения организаций за получением свидетельства о медицинской аккредитации устанавливаются Минздравом в соответствии с утверждаемым им графиком.

Критерии медицинской аккредитации будут устанавливаться Минздравом по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом.

Медаккредитация вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.
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