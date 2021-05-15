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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
17:09 15.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом, в частности, предусматривается корректировка Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ и установление примерной формы договора о порядке пользования объектами общего пользования товарищества.
Проект направлен на:
совершенствование вопросов, касающихся норм размещения садовых домиков, хозяйственных построек и сооружений на земельных участках в садоводческом товариществе;
создание условий лицам, вышедшим по своему усмотрению или исключенным из членов садоводческого товарищества, на продолжение владения и пользования своим имуществом (земельным участком, садовым домиком и иными постройками) в товариществе на законных основаниях, не осуществляя его отчуждения.
Организатор публичного обсуждения – Министерство экономики совместно с Государственным комитетом по имуществу, Министерством архитектуры и строительства, иными государственными органами в соответствии с компетенцией.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 28 мая 2021 г.
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