На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом, в частности, предусматривается корректировка Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ и установление примерной формы договора о порядке пользования объектами общего пользования товарищества.

Проект направлен на:

совершенствование вопросов, касающихся норм размещения садовых домиков, хозяйственных построек и сооружений на земельных участках в садоводческом товариществе;

создание условий лицам, вышедшим по своему усмотрению или исключенным из членов садоводческого товарищества, на продолжение владения и пользования своим имуществом (земельным участком, садовым домиком и иными постройками) в товариществе на законных основаниях, не осуществляя его отчуждения.

Организатор публичного обсуждения – Министерство экономики совместно с Государственным комитетом по имуществу, Министерством архитектуры и строительства, иными государственными органами в соответствии с компетенцией.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 28 мая 2021 г.