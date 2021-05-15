На общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены изменения в регулировании деятельности садоводческих товарищества, признание утратившим силу указа от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» и отдельных нормативных правовых, принятых в его развитие.

Организатор публичного обсуждения – Министерство экономики совместно с Государственным комитетом по имуществу, Министерством архитектуры и строительства, иными государственными органами в соответствии с компетенцией.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 28 мая 2021 г.