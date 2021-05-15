|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА О САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
14:39 15.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О садоводческих товариществах».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены изменения в регулировании деятельности садоводческих товарищества, признание утратившим силу указа от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» и отдельных нормативных правовых, принятых в его развитие.
Организатор публичного обсуждения – Министерство экономики совместно с Государственным комитетом по имуществу, Министерством архитектуры и строительства, иными государственными органами в соответствии с компетенцией.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 28 мая 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
Курсы в банках
на 15.05.2021
Конвертация в банках
на 15.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте