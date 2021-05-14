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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЕТСЯ, А МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И БПМ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО-НОВОМУ


12:44 15.05.2021

Министерство труда и социальной защиты разъяснило грядущие изменения в системе социальных нормативов и порядке установления минимальной заработной платы.

Так, в связи с подписанным 7 мая Лукашенко законом №98-З "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы" предусматривается отмена минимального потребительского бюджета. В республике при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив – бюджет прожиточного минимума.

Использование одного социального норматива позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи.

Кроме того, законом уточнен порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума. В частности, оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается бюджет прожиточного минимума.

Исключена группа «студенты», возрастные рамки которой сегодня отсутствуют на практике. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, в связи с чем размер стипендии для обучающихся в дневной форме получения образования установлен в размере, кратном величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Виды государственной поддержки студентам оказываются не в связи с их статусом, а по иным основаниям, действующим для населения в целом.

Помимо этогго, сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех, что позволит своевременно его актуализировать с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан.

Усовершенствован порядок установления размера месячной минимальной зарплаты, предусматривающий усиление роли сторон социального партнерства (республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов) в определении размера месячной минимальной заработной платы.

Предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам будут учитываться при установлении с 1 января Советом министров размера месячной минимальной заработной платы.

Предусмотрен гарантированный уровень месячной минимальной заработной платы, ниже которого не может быть установлен Советом министров ее размер.

Месячная минимальная заработная плата ежегодно с 1 января будет устанавливаться не ниже 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития Республики Беларусь на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы

«Принятые изменения направлены на повышение роли минимальной заработной платы в регулировании уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников организаций», - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Закон вступает в силу с 15 ноября 2021 г.
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