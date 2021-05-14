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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ В СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
09:58 15.05.2021
Постановлением Совета министров № 268 от 13 мая 2021 г. утвержден порядок отнесения расходов в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен порядок отнесения расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОК(Т)Р), зарегистрированных в государственном реестре НИОК(Т)Р в порядке, определяемом президентом, в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (затраты по производству и реализации) для целей исчисления налога на прибыль с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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