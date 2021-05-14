Постановлением Совета министров № 268 от 13 мая 2021 г. утвержден порядок отнесения расходов в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен порядок отнесения расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОК(Т)Р), зарегистрированных в государственном реестре НИОК(Т)Р в порядке, определяемом президентом, в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (затраты по производству и реализации) для целей исчисления налога на прибыль с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.