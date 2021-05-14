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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
15:36 14.05.2021
Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 98-З вносятся изменения в законы по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере социальной защиты граждан с учетом правоприменительной практики.
Правовым актом корректируются:
Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 239-З «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»;
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы»;
Трудовой кодекс Республики Беларусь.
Правовым актом предусмотрены:
отмена минимального потребительского бюджета (в республике при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив – бюджет прожиточного минимума. Это позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи);
уточнение порядка определения и формирования бюджета прожиточного минимума:
оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается бюджет прожиточного минимума (исключена группа «студенты», возрастные рамки которой сегодня отсутствуют на практике. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, в связи с чем размер стипендии для обучающихся в дневной форме получения образования установлен в размере, кратном величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Виды господдержки студентам оказываются не в связи с их статусом, а по иным основаниям, действующим для населения в целом);
сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех, что позволит своевременно его актуализировать с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан;
совершенствование порядка установления размера месячной минимальной заработной платы:
усиление роли сторон социального партнерства (республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов) в определении размера месячной минимальной заработной платы.
Предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам будут учитываться при установлении с 1 января Советом министров размера месячной минимальной заработной платы;
установление гарантированного уровня месячной минимальной заработной платы, ниже которого не может быть установлен Советом министров ее размер.
Месячная минимальная заработная плата ежегодно с 1 января будет устанавливаться не ниже 30 % прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы.
«Принятые изменения направлены на повышение роли минимальной заработной платы в регулировании уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников организаций», – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Закон вступает в силу с 15 ноября 2021 г.
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