Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 98-З вносятся изменения в законы по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере социальной защиты граждан с учетом правоприменительной практики.

Правовым актом корректируются:

Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 239-З «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»;

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы»;

Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Правовым актом предусмотрены:

отмена минимального потребительского бюджета (в республике при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив – бюджет прожиточного минимума. Это позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи);

уточнение порядка определения и формирования бюджета прожиточного минимума:

оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается бюджет прожиточного минимума (исключена группа «студенты», возрастные рамки которой сегодня отсутствуют на практике. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, в связи с чем размер стипендии для обучающихся в дневной форме получения образования установлен в размере, кратном величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Виды господдержки студентам оказываются не в связи с их статусом, а по иным основаниям, действующим для населения в целом);

сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех, что позволит своевременно его актуализировать с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан;

совершенствование порядка установления размера месячной минимальной заработной платы:

усиление роли сторон социального партнерства (республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов) в определении размера месячной минимальной заработной платы.

Предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам будут учитываться при установлении с 1 января Советом министров размера месячной минимальной заработной платы;

установление гарантированного уровня месячной минимальной заработной платы, ниже которого не может быть установлен Советом министров ее размер.

Месячная минимальная заработная плата ежегодно с 1 января будет устанавливаться не ниже 30 % прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы.

«Принятые изменения направлены на повышение роли минимальной заработной платы в регулировании уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников организаций», – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Закон вступает в силу с 15 ноября 2021 г.