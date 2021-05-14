Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, а также проведения торгов на право размещения средств рекламы на государственном недвижимом имуществе.

Кроме того, устанавливаются: требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов; перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения на размещение средства наружной рекламы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 12 до 22 апреля 2021 г. Участие в нем приняли 6 человек.

Ознакомиться с результатами поступивших предложений и замечаний можно на сайте НЦПИ.