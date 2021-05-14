Лукашенко 13 мая подписал указ № 184 "О неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектах бывших военных городков". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ издан в целях совершенствования порядка распоряжения такими объектами взамен указа № 428 от 17 августа 2010 года.

В частности, предоставляется право облисполкомам и Минскому горисполкому определять перечни всех неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов военных городков, расположенных на их территории. Для обеспечения прозрачности процедуры формирования таких перечней установлены применяемые при этом критерии.

Государственные организации освобождаются от налогов на землю и недвижимость в отношении неиспользуемых объектов бывших военных городков, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить.

Если в ведении или управлении государственной организации находятся объекты бывших военных городков, которые запланированы к вовлечению в оборот либо сносу, по решению местных органов власти такие организации могут освобождаться от земельного налога на занятые этими объектами участки на срок до пяти лет.