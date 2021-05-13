Лукашенко подписал указ №187, которым продлевается срок действия справок и документов, срок действия которых истек в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, этот документ вносит поправки в указ «О продлении срока действия документов» от 25 ноября 2020 г. Согласно предыдущему документу, срок действия справок и иных документов, срок действия которых заканчивался с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г., автоматически продлевается на шесть месяцев.

Вносимыми изменениями предусматривается увеличение еще на шесть месяцев (с 11 мая по 10 ноября) периода, в течение которого юридические и физические лица, ранее получившие справки и другие документы, могут воспользоваться правом на продление срока их действия. При этом такое продление в отношении каждого документа может осуществляться только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определяется постановлением Совета министров от 2 декабря 2020 года № 687 "О документах, срок действия по которым продлевается".

«Данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки», - говорится в комментарии.