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В МИНСКЕ ПОСТРОЯТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ»
10:59 14.05.2021
Лукашенко 13 мая подписал указ № 186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом установлены условия строительства в северной части города на территории в границах МКАД – просп. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища частной компанией "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег".
В составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.
В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.
Инвестиционный проект будет реализован в 2021-2040 годах. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более Br10 млрд.
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