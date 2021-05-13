Лукашенко 13 мая подписал указ № 186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом установлены условия строительства в северной части города на территории в границах МКАД – просп. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища частной компанией "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег".

В составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Инвестиционный проект будет реализован в 2021-2040 годах. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более Br10 млрд.