Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" Пинского района включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения месторождения в промышленную разработку. Соответствующий указ № 182 подписал 13 мая Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, запасы базальтов в месторождении составляют 83,2 млн т, туфов - 80,9 млн т. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.

Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком.