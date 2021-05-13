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МЕСТОРОЖДЕНИЕ БАЗАЛЬТОВ И ТУФОВ "НОВОДВОРСКОЕ" ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В КОНЦЕССИЮ ОБЪЕКТОВ


09:57 14.05.2021

Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" Пинского района включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения месторождения в промышленную разработку. Соответствующий указ № 182 подписал 13 мая Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, запасы базальтов в месторождении составляют 83,2 млн т, туфов - 80,9 млн т. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.

Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком.
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