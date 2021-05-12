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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


11:27 13.05.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения Беларуси «О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено утверждение Инструкции о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения (на медицинских работников Государственного комитета судебных экспертиз действие Инструкции не распространяется).

Инструкцией закрепляются основные задачи проведения профессиональной аттестации, категории работников, подлежащих аттестации, источники финансирования мероприятий по проведению аттестации.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с13 по 22 мая 2021 г.
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