Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 40 от 23 апреля 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок проведения мероприятий по раннему вмешательству, направленных на выявление детей в возрасте до трех лет с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, оказание таким детям медицинской и иной помощи в целях их оптимального развития, сохранения и восстановления их здоровья.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, мероприятия включают также сопровождение и поддержку их семей.

Принципы реализации указанных мероприятий: раннее начало помощи детям; развитие ребенка в естественной среде; семейно-центрированная направленность; междисциплинарность помощи; индивидуальность с учетом особенностей ребенка; непрерывность и комплексность помощи; функциональный подход; научная обоснованность.

В комплекс мероприятий по раннему вмешательству включены: диагностика нарушений развития у детей или риска их возникновения; обучение членов семьи ребенка с нарушениями развития методам и приемам взаимодействия с ребенком, осуществления ухода за ним, стимуляции его развития; психологическая поддержка семей, имеющих детей; планирование, организация и оценка эффективности междисциплинарной реабилитационной (абилитационной) помощи детям; оказание информационно-методической и консультативной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, образования и социального обслуживания по вопросам раннего вмешательства, реабилитации, абилитации детей с нарушениями развития.

Согласно Инструкции, в государственных организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, создаются центры раннего вмешательства (из расчета один центр на 15 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 17 лет, проживающего на территории их обслуживания).

Документом установлен также перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для направления детей в такой центр.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.