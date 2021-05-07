Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 29 от 26 апреля 2021 года введены ограничения при установлении тарифов на услуги по установке индивидуальных приборов учета расхода газа в существующем жилищном фонде.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, предельный норматив рентабельности для данных услуг определен в размере 5% при установлении тарифов на них субъектами хозяйствования, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси (республиканский и местный уровни) и Государственный реестр субъектов естественных монополий.