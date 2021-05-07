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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 22 МАЯ
11:07 12.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О целевых отчислениях».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование системы финансирования деятельности организаций по ценообразованию в строительстве, приобретения товаров (выполнение работ, оказание услуг) в области ценообразования и информатизации в строительстве, а также оказания услуг по расчету индексов цен инвестиций в основной капитал.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 мая 2021 года.
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