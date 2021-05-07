В Беларуси предусматривается введение гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере Br100 тыс. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов» (возмещение банковских вкладов), который 7 мая 2021 года в первом чтении рассмотрели депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом дополнительно урегулирован ряд вопросов, важных для правильного применения соответствующих нововведений (порядок выплаты возмещения индивидуальному предпринимателю, в том числе при наличии нескольких банковских вкладов (депозитов), а также в случаях одновременного размещения им в банке денежных средств в банковские вклады (депозиты), не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности).

С учетом международного опыта вносятся изменения в закон о гарантировании вкладов, касающиеся порядка обращения физических лиц за выплатой возмещения и осуществления выплат:

увеличивается с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого физическое лицо праве обратиться за возмещением банковского вклада (депозита);

сокращается с одного месяца до семи дней с даты подачи заявления о выплате возмещения банковских вкладов (депозитов) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения. При необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца;

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, предоставляется возможность выбора способа выплаты возмещения: наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении о выплате возмещения текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке.

В целях обеспечения возможности осуществления выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) в сокращенные сроки (семь дней с даты подачи заявления о выплате возмещения) законопроектом корректируются нормы, касающиеся обязанностей банков формировать реестр обязательств и актуализировать сведения о размере обязательств перед физическими лицами. При этом одновременно государственное учреждение «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» наделяется полномочиями, позволяющими обеспечить контроль и безусловное выполнение банками указанных обязанностей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено существенное расширение полномочий агентства для обеспечения эффективной реализации им обязанностей по выплате индивидуальным предпринимателям возмещения банковских вкладов (депозитов), а также создания условий для дальнейшего развития системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов).

Также расширяется перечень источников формирования имущества агентства, в том числе резерва Агентства. Новым источником являются денежные средства, перечисленные банком агентству при прекращении деятельности банка путем его ликвидации (за исключением ликвидации вследствие банкротства) до истечения пятилетнего срока обращения физических лиц за выплатой возмещения банковских вкладов (депозитов).

Законопроектом предусматривается возможность размещения временно свободных денежных средств агентства в облигации ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Это позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов, а агентство — альтернативный инвестиционный инструмент высокого качества, что позволит диверсифицировать активы агентства.

Нормы Закона о гарантировании вкладов также приводятся в соответствие с положениями законов Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и «Об аудиторской деятельности».