|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
16:09 07.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект указа подготовлен в целях введения в Беларуси механизма регулирования экспорта лесоматериалов, не противоречащего нормам ВТО, а также для обеспечения сырьем производств деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 14 мая 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2021
Курсы в банках
на 07.05.2021
Конвертация в банках
на 07.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте