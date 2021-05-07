На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект указа подготовлен в целях введения в Беларуси механизма регулирования экспорта лесоматериалов, не противоречащего нормам ВТО, а также для обеспечения сырьем производств деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 14 мая 2021 г.