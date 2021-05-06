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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ


12:26 07.05.2021

С 6 мая 2021 г. вступили в силу изменения в Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения Республики Беларусь, утвержденные постановлением Госстандарта № 17 от 26 февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, изменения направлены на приведение форм декларации о соответствии и сертификата соответствия на продукцию в соответствие с едиными формами декларации о соответствии и сертификата соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 25 декабря 2012 г. № 293. Унифицированы формы сертификатов соответствия на выполнение работ, оказание услуг, системы менеджмента. Такие корректировки позволят упростить внесение сведений в реестр Национальной системы подтверждения соответствия (НСПС), унифицировать технологические подходы к его формированию и ведению с применяемыми для Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в рамках ЕАЭС, обеспечит возможность интеграции с иными информационными ресурсами.

Одно из новшеств – возможность указания в документах об оценке соответствия QR-кода, который будет содержать прямую ссылку в реестр НСПС. Это позволит оперативно перейти от документа в бумажной форме к общедоступным сведениям из реестра НСПС, а также проверить актуальный статус документов. QR-код будет формироваться организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения реестра НСПС (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации), при регистрации в реестре сертификата или декларации и указываться непосредственно в документе по усмотрению органа по сертификации или лица, принявшего декларацию. Данные корректировки значительно повысят удобство работы заявителей, надзорных и таможенных органов, потребителей и иных заинтересованных лиц.

У органов по сертификации систем менеджмента появилась возможность указывать в сертификате знак IAF MLA. Это будет являться демонстрацией того, что компетентность органа по сертификации подтверждена органом по аккредитации (в Республике Беларусь – Белорусский государственный центр аккредитации) – подписантом Многостороннего соглашения о признании IAF.

Проводить отбор образцов продукции при сертификации можно будет иным органом по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабораторией. Эта норма заимствована из типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. № 44. Однако при этом в область аккредитации уполномоченной организации должна быть включена соответствующая продукция, а в органе по сертификации – документирована процедура передачи функций по сертификации на условиях аутсорсинга.

В отношении периодической оценки сертифицированной продукции установлена возможность проведения первой проверки путем испытаний. Ею можно будет воспользоваться, например, в случае если технические требования в отношении сертифицированной продукции изменились (введены новые), а технология производства продукции осталась неизменной.

Оптимизированы положения, касающиеся периодичности проведения периодической оценки сертифицированной компетентности персонала, экспертов-аудиторов.

Устанавливается единообразный подход при внесении изменений и (или) дополнений в сертификат – путем оформления сертификата на новом бланке с новым регистрационным номером.

Ряд других корректировок касается устранения неоднозначности толкования и правовой неопределенности отдельных положений Правил подтверждения соответствия, повышения уровня транспарентности сведений, содержащихся в документах об оценке соответствия, приведения терминологического аппарата в соответствие с международными стандартами в области системного менеджмента и оценки соответствия.
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