ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА МАКУЛАТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ


10:59 07.05.2021

Постановлением Совета министров № 263 от 5 мая 2021 года на шесть месяцев введено лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов).

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разовые лицензии на экспорт макулатуры (по коду 4707 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

При этом действие постановления не распространяется на профильный экспорт в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Мьянму и Венесуэлу.

Постановление вступает в действие через 10 дней после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2021
валюта курс
EUR 3.0675
USD 2.5486
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0675 -0.0074
USD 2.5486 -0.0137
RUB 3.4201 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0640
USD 2.5330 2.5380
RUB 3.4080 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2030 1.2070
EUR/RUB 89.3000 89.9000
USD/RUB 74.2000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте