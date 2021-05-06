Постановлением Совета министров № 263 от 5 мая 2021 года на шесть месяцев введено лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов).

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разовые лицензии на экспорт макулатуры (по коду 4707 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

При этом действие постановления не распространяется на профильный экспорт в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Мьянму и Венесуэлу.

Постановление вступает в действие через 10 дней после официального опубликования.