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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ


09:52 07.05.2021

Совет министров 5 мая 2021 г. принял постановление № 262 «О поддержке экспорта и страховании».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, утверждены:

Положение о порядке предоставления открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» экспортных кредитов;

Положение о порядке и размерах компенсации потерь открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» от предоставления экспортных кредитов, осуществления постфинансирования и дисконтирования аккредитивов, осуществления финансирования под уступку денежного требования (факторинга) при реализации экспортных контрактов (действие данного Положения распространяется на такие договоры, заключенные до вступления в силу постановления № 262, до полного их исполнения).

Порядок осуществления Банком развития Республики Беларусь постфинансирования, дисконтирования аккредитивов, финансирования под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов аналогичен установленному в первом Положении.

Также правовым актом установлены:

перечень товаров, на производство и приобретение которых в соответствии с указом от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» предоставляются экспортные кредиты, осуществляются постфинансирование и дисконтирование аккредитивов;

формы сведений о суммах:

начисленных процентов за пользование экспортными кредитами, договорах страхования экспортных рисков, договорах страхования экспортных рисков с поддержкой государства;

начисленного вознаграждения по договорам факторинга, договорах страхования экспортных рисков, договорах страхования экспортных рисков с поддержкой государства.

Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 г.
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