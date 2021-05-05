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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОСТАВЩИКОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ШИН ПРИ ГОСЗАКУПКАХ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
12:36 06.05.2021
Постановлением Совмина № 261 от 4 мая 2021 года определены предприятия, у которых будут закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые новые с применением процедуры закупки из одного источника.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, госзакупки лакокрасочных изделий будут осуществляться у ОАО «Лакокраска» (Лида), шин и камер — у ОАО «Белшина».
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