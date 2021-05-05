Постановлением Совмина № 261 от 4 мая 2021 года определены предприятия, у которых будут закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые новые с применением процедуры закупки из одного источника.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, госзакупки лакокрасочных изделий будут осуществляться у ОАО «Лакокраска» (Лида), шин и камер — у ОАО «Белшина».