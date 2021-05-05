Постановлением Госстандарта № 37 от 19 апреля 2021 г. утверждены Правила проведения метрологического аудита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, метрологический аудит – это новый вид деятельности, предусмотренный обновленным законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений», вступившим в силу в ноябре 2020 г.

Не все предприятия имеют экономические возможности для содержания штата метрологов по всем направлениям метрологических работ и видам измерений. Услуги этих специалистов для проведения анализа обеспечения единства измерений при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг могут быть получены в ходе метрологического аудита. Речь идет об оказании предприятиям консультационно-методической помощи, например, по применению измерительного оборудования и его оптимизации, определению вида метрологической оценки, совершенствованию технической документации по вопросам установления показателей точности и использования измерительного оборудования. Такая помощь особенно актуальна для организаций, реализующих инвестиционные проекты по освоению новых производств или их модернизации.

При метрологическом аудите проводится анализ деятельности, направленной на достижение и поддержание состояния измерений, при котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению в Республике Беларусь единицах величин, обеспечивается метрологическая прослеживаемость и показатели точности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

В основе проведения метрологического аудита лежат принципы добровольности, профессиональной компетентности лиц, которыми он проводится, а также конфиденциальности полученных сведений и результатов.

Объектами метрологического аудита могут выступать: системы управления измерениями; измерения; измерительное оборудование; метрологическое подтверждение пригодности; метрологическая прослеживаемость; техническая документация в части содержащихся в ней метрологических требований; методики (методы) измерений; условия, необходимые для выполнения измерений.

Метрологический аудит проводится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании плана проведения метрологического аудита или договора. Аудиторы должны иметь высшее техническое образование, а также опыт практической деятельности, связанной с объектами метрологического аудита, не менее 5 лет. По результатам аудита оформляется отчет, который представляется предприятию.

Проведение метрологического аудита будет способствовать повышению эффективности деятельности по метрологическому обеспечению производства, оптимизации затрат предприятий на содержание метрологических служб и обучение их специалистов.