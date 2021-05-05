Решением Браславского районного исполнительного комитета № 381 от 15 апреля 2021 г. определен перечень мест, предназначенных для размещения отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха на территории национального парка «Браславские озера».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включено 25 мест, среди которых: базы отдыха «Леошки», «Дривяты», «Болто», «Слободка», «Золово» и др.; туристские стоянки «Кирилловка», «Турция», «Тунис», «Межозерная», «Чернишки» и др.

Также в перечне указаны их оснащение и географические координаты.