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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА ТУРИСТОВ
10:10 06.05.2021
Решением Браславского районного исполнительного комитета № 381 от 15 апреля 2021 г. определен перечень мест, предназначенных для размещения отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха на территории национального парка «Браславские озера».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включено 25 мест, среди которых: базы отдыха «Леошки», «Дривяты», «Болто», «Слободка», «Золово» и др.; туристские стоянки «Кирилловка», «Турция», «Тунис», «Межозерная», «Чернишки» и др.
Также в перечне указаны их оснащение и географические координаты.
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