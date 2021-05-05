ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МНС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ


17:15 05.05.2021

Министерство по налогам и сборам подведло итоги общественного обсуждения проекта ведомственного постановления о реализации указа № 243 от 10 июня 2011 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма маркировки товаров, предусмотренного указом Президента Республики Беларус от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров», изложенного в редакции указа № 9 от 6 января 2021 г.

В частности, проектом определены:

состав информации о разновидностях товара одного наименования, подлежащего маркировке средствами идентификации, вносимой в Банк электронных паспортов товаров, передаваемой в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации;

перечень уполномоченных складов;

требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.

Кроме того, предусмотрено установление требований по внесению обязательной информации в Банк электронных паспортов товаров по товарам, не подлежащим маркировке на территории Республики Беларусь, но подлежащих маркировке в государствах – членах Евразийского экономического союза.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 апреля 2021 г.

В ходе обсуждения поступили предложения от 2 участников.

С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2021
валюта курс
EUR 3.0858
USD 2.5680
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0749 -0.0109
USD 2.5623 -0.0057
RUB 3.4247 +0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0740
USD 2.5550 2.5600
RUB 3.4150 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1970 1.2020
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 74.7000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте