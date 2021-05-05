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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МНС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
17:15 05.05.2021
Министерство по налогам и сборам подведло итоги общественного обсуждения проекта ведомственного постановления о реализации указа № 243 от 10 июня 2011 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма маркировки товаров, предусмотренного указом Президента Республики Беларус от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров», изложенного в редакции указа № 9 от 6 января 2021 г.
В частности, проектом определены:
состав информации о разновидностях товара одного наименования, подлежащего маркировке средствами идентификации, вносимой в Банк электронных паспортов товаров, передаваемой в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации;
перечень уполномоченных складов;
требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.
Кроме того, предусмотрено установление требований по внесению обязательной информации в Банк электронных паспортов товаров по товарам, не подлежащим маркировке на территории Республики Беларусь, но подлежащих маркировке в государствах – членах Евразийского экономического союза.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 апреля 2021 г.
В ходе обсуждения поступили предложения от 2 участников.
С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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