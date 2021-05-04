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В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТЯТ РЕГИСТРАЦИЮ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
10:00 05.05.2021
Лукашенко 4 мая подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство», - говорится в комментарии.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
«Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов», - говорится в документе.
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