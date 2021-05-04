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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 14 МАЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
18:00 04.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено приведение в соответствие правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением № 66, с требованиями: Закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 66-З; постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2020 г. № 595.
В частности, изменениями уточняются:
терминология;
перечень технических устройств, эксплуатируемых на грузоподъемных кранах, на которые распространяются требования указанных Правил в части обозначения изготавливаемой с применением сварки тары, предназначенной для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов (исключение – специальная тара, применяемая в металлургическом производстве);
требования к лицам, ответственным за ведение работ, и рабочим, имеющим соответствующие профессии, при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию в области промышленной безопасности, в части наличия у них соответствующей группы по электробезопасности.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 мая 2021 г.
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