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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ В ОБЩЕПИТ НЕКОТОРУЮ РАНЕЕ ЗАПРЕЩЕННУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ
14:50 04.05.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выносит на общественное обсуждение проект постановления, которым перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания, установленный ведомственным постановлением № 14 от 19 февраля 2020 г. излагается в новой редакции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, из перечня исключаются: из пункта 5 – стаканы объемом 300 мл и более; пункт 7 (трубочки (соломинки) для напитков); из пункта 8 – контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.
К проекту нормативного правового акта прилагается информация о необходимости принятия (издания) данного нормативного правового акта.
Ознакомиться с проектом постановления и информацией о необходимости его принятия (издания) можно в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Замечания и предложения по проекту постановления можно направить c 4 до 18:00 14 мая 2021 г. на сайт «Правовой форум Беларуси».
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