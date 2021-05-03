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ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
12:31 04.05.2021
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 37 от 19 апреля 2021 г. утверждены Правила проведения метрологического аудита.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при метрологическом аудите проводится анализ деятельности, направленной на достижение и поддержание состояния измерений, при котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению в Беларуси единицах величин, обеспечена метрологическая прослеживаемость и показатели точности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.
Принципами метрологического аудита определены: добровольность; профессиональная компетентность лиц, проводящих метрологический аудит; обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе проведения метрологического аудита, а также его результатов.
Объектами метрологического аудита могут выступать, в том числе: системы управления измерениями; измерения; измерительное оборудование; метрологическое подтверждение пригодности; метрологическая прослеживаемость; техническая документация в части содержащихся в ней метрологических требований; методики (методы) измерений; условия, необходимые для выполнения измерений.
Проведение метрологического аудита осуществляется юрлицом или ИП на основании плана проведения метрологического аудита (при проведении заявителем аудита в отношении структурных подразделений или подчиненных организаций) или на основании договора.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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