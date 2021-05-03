ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ


11:06 04.05.2021

В Беларуси вступили в силу технические кодексы об оценке стоимости объектов гражданских прав.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 1 мая 2021 года действуют следующие технически кодексы установившейся практики об оценке стоимости объектов гражданских прав:

ТКП 52.0.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения»;

ТКП 52.0.03-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Определение ликвидационной стоимости»;

ТКП 52.3.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества»;

ТКП 52.3.02-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости жилых домов, садовых домиков (дач) и жилых помещений, за исключением объектов незавершенного строительства»;

ТКП 52.7.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в государственной собственности».

ТКП 52.0.01-2020, ТКП 52.3.01-2020, ТКП 52.3.02-2020, ТКП 52.7.01-2020 разработаны взамен соответствующих технических кодексов установившейся практики об оценке стоимости объектов гражданских прав в результате их пересмотра, который направлен на приведение кодексов в соответствие с законодательством, а также на совершенствование методологии оценки стоимости объектов гражданских прав с учетом правоприменительной практики.

Стоит отметить, что ТКП 52.0.03-2020 введен впервые. Указанным техническим кодексом устанавливается порядок оценки ликвидационной стоимости отдельных объектов гражданских прав, что будет способствовать единообразию применяемых исполнителями оценки при ее определении подходов.

Обязательность применения введенных технических кодексов при проведении оценки стоимости объектов гражданских прав установлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 234 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 213», которое также вступило в силу с 1 мая 2021 г.

В связи с этим они включены в Национальный реестр правовых актов Беларуси и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2021
валюта курс
EUR 3.0909
USD 2.5656
RUB 3.3997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0909 -0.0052
USD 2.5656 +0.0059
RUB 3.3997 -0.0168
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0820 3.0880
USD 2.5660 2.5700
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1990 1.2030
EUR/RUB 90.3000 90.9000
USD/RUB 75.2000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте