В Беларуси вступили в силу технические кодексы об оценке стоимости объектов гражданских прав.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 1 мая 2021 года действуют следующие технически кодексы установившейся практики об оценке стоимости объектов гражданских прав:

ТКП 52.0.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения»;

ТКП 52.0.03-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Определение ликвидационной стоимости»;

ТКП 52.3.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества»;

ТКП 52.3.02-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости жилых домов, садовых домиков (дач) и жилых помещений, за исключением объектов незавершенного строительства»;

ТКП 52.7.01-2020 (33520) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в государственной собственности».

ТКП 52.0.01-2020, ТКП 52.3.01-2020, ТКП 52.3.02-2020, ТКП 52.7.01-2020 разработаны взамен соответствующих технических кодексов установившейся практики об оценке стоимости объектов гражданских прав в результате их пересмотра, который направлен на приведение кодексов в соответствие с законодательством, а также на совершенствование методологии оценки стоимости объектов гражданских прав с учетом правоприменительной практики.

Стоит отметить, что ТКП 52.0.03-2020 введен впервые. Указанным техническим кодексом устанавливается порядок оценки ликвидационной стоимости отдельных объектов гражданских прав, что будет способствовать единообразию применяемых исполнителями оценки при ее определении подходов.

Обязательность применения введенных технических кодексов при проведении оценки стоимости объектов гражданских прав установлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 234 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 213», которое также вступило в силу с 1 мая 2021 г.

В связи с этим они включены в Национальный реестр правовых актов Беларуси и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.