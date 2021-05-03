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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УСТАНОВИЛО НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАРШРУТАМ


09:58 04.05.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 30 от 3 мая 2021 г. установлены новые тарифы на услуги на транспортировку нефти по дополнительным маршрутным направлениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, решение обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

По информации ведомства, с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель-Полоцк, Унеча-Полоцк и Полоцк-Новополоцк обратилось ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

На предприятии пояснили, что в 2020 году ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приступило к реконструкции резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк», который располагается на границе Полоцкого района и Новополоцка. К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тыс. куб. м, в завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тыс. куб. м. Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС «Полоцк» после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель-Полоцк и Унеча-Полоцк.

«Установление тарифов по маршруту Полоцк-Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке», - рассказали в ОАО.

Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Эта методика утверждена Министерством экономики Беларуси по согласованию с Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года.

Постановление МАРТ вступает в силу после официального опубликования.
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