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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ В НЕЖИЛОМ КАПИТАЛЬНОМ СТРОЕНИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ


15:38 03.05.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 78-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О совместном домовладении».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения по совместному домовладению в нежилом капитальном строении (здании, сооружении).

В частности, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке:

уплаты обязательных платежей в отношении общего имущества совместного домовладения в случае расположения в нежилом капитальном строении (здании, сооружении) жилых изолированных помещений;

заключения договоров на оказание коммунальных услуг, оказании коммунальных услуг, а также расчете и внесении платы за коммунальные услуги в отношении общего имущества совместного домовладения;

проведения местным исполнительным и распорядительным органом либо уполномоченной им организацией открытого конкурса по выбору уполномоченного лица;

формирования и ведения государственного реестра организаций, которые могут выступать уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Также устанавливаются перечень дополнительных услуг, связанных с обслуживанием общего имущества совместного домовладения в нежилом капитальном строении; требования к содержанию бюллетеня для голосования и порядок его заполнения.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 12 мая 2021 г.
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