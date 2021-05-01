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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ В НЕЖИЛОМ КАПИТАЛЬНОМ СТРОЕНИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:38 03.05.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 78-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О совместном домовладении».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения по совместному домовладению в нежилом капитальном строении (здании, сооружении).
В частности, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке:
уплаты обязательных платежей в отношении общего имущества совместного домовладения в случае расположения в нежилом капитальном строении (здании, сооружении) жилых изолированных помещений;
заключения договоров на оказание коммунальных услуг, оказании коммунальных услуг, а также расчете и внесении платы за коммунальные услуги в отношении общего имущества совместного домовладения;
проведения местным исполнительным и распорядительным органом либо уполномоченной им организацией открытого конкурса по выбору уполномоченного лица;
формирования и ведения государственного реестра организаций, которые могут выступать уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.
Также устанавливаются перечень дополнительных услуг, связанных с обслуживанием общего имущества совместного домовладения в нежилом капитальном строении; требования к содержанию бюллетеня для голосования и порядок его заполнения.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 12 мая 2021 г.
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