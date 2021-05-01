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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЛЯ ЮРЛИЦ В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ СУММАРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ


13:35 03.05.2021

На заседании пятой сессии Палаты представителей 30 апреля 2021 года депутаты рассмотрели во втором чтении принят проект закона «Об изменении законов по вопросам технического регулирования и энергосбережения».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом вносятся изменения и дополнения в Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О газоснабжении», «О государственном и мобилизационном материальных резервах», «Об использовании атомной энергии», «Об информации, информатизации и защите информации», «Об энергосбережении».

С учетом правоприменительной практики законопроектом урегулированы вопросы деятельности классификационных обществ, осуществляющих наблюдение и классификацию судов, вводится норма, снимающая ограничение для занятия должностей капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста исключительно гражданами Республики Беларусь.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов законопроектом:

конкретизируется определение термина «норма расхода топливно-энергетических ресурсов» с учетом наработанной практики по установлению норм расхода топливно-энергетических ресурсов, свидетельствующей об отсутствии возможностей нормирования работ и услуг, не относящихся к производству продукции;

вводится определение понятия «предельный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов»;

уточняются полномочия Совета министров в сфере энергосбережения в части установления целевых показателей энергосбережения, определения порядка их доведения, утверждения государственных программ в сфере энергосбережения и принятию мер по их реализации;

урегулированы особенности формирования и реализации государственной программы в сфере энергосбережения, определены источники финансирования.

Проектом закона изменяется нижняя граница суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов, при котором для юридических лиц устанавливаются нормы расхода топливно-энергетических ресурсов. Вместо 100 тонн условного топлива этот порог будет составлять 300 тонн условного топлива.

Документом устанавливается срок действия норм расходов топливно-энергетических ресурсов на текущий год вместо календарного года. Это позволит распределить равномерно в течение года обращения юридических лиц в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и его региональные управления для согласования норм расхода топлива.

Принятие проекта закона обеспечит системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области технического регулирования, а также будет способствовать повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
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