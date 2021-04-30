В Беларуси заниматься транспортной деятельностью можно будет без оформления путевых листов. Это предусмотрено поправками в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которые рассмотрели в первом чтении депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей 30 апреля 2021 года.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом урегулирован ряд других вопросов, касающихся организации и выполнения автомобильных перевозок, в том числе:

возможности использования субъектами хозяйствования программной кассы для приема оплаты за оказанные услуги по перевозке пассажиров;

обязанности автомобильного перевозчика уведомить местный исполнительный и распорядительный орган о начале деятельности по выполнению автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

гражданско-правовой ответственности заказчика автомобильной перевозки, грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за убытки, причиненные автомобильному перевозчику или третьим лицам.

Законопроект содержит положения, закрепляющие формы контроля Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций за соблюдением законодательства производителями транспортных работ и услуг при организации и выполнении автомобильных перевозок. Так, внеплановые и выборочные проверки осуществляются в отношении вопросов, касающихся организации автомобильных перевозок. Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера проводятся Транспортной инспекцией при выполнении автомобильных перевозок. В этом случае проверяются вопросы, относящиеся непосредственно к самой перевозке в момент ее выполнения, в том числе в части безопасности транспортной деятельности.

Для четкого разграничения терминов «организация автомобильных перевозок» и «выполнение автомобильных перевозок» законопроектом уточняются соответствующие определения.

На Министерство транспорта и коммуникаций возлагается контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований.

Законопроектом дополнены полномочия:

Совета министров в части установления случаев и порядка изъятия разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории одного или нескольких иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок;

Министерства транспорта и коммуникаций в части определения ежегодного количества выдаваемых иностранным государствам разрешений на проезд их автомобильных средств по территории нашей страны при выполнении международных автомобильных перевозок; выдачи, изъятия, возврата разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок; обмена бланками разрешений с компетентными органами иностранных государств.