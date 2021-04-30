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СРОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ЦЕЛЬЮ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА МЕЖДУ ИНВЕСТОРОМ И БЕЛАРУСЬЮ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ С ТРЕХ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
09:46 03.05.2021
На заседании пятой сессии Палаты представителей 30 апреля 2021 года депутаты рассмотрели в первом чтении проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в качестве ключевых положений законопроекта можно выделить следующие:
дополняется перечень способов осуществления инвестиций указанием на реализацию проектов государственно-частного партнерства;
закрепляется универсальная норма, определяющая условия компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями (в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Данная норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, которая должна быть своевременной и полной;
вводится «стабилизационная оговорка», закрепляющая гарантию от неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения для инвесторов, реализующих на территории Республики Беларусь инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора;
уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения споров между инвестором и Республикой Беларусь, согласно которым предлагается увеличить срок для проведения переговоров с целью урегулирования спора между инвестором и Республикой Беларусь с трех до шести месяцев;
вводятся ограничения в части предъявления к инвестору требований, возникающих при осуществлении инвестиций и влекущих нарушение прав и законных интересов инвестора, когда такие требования не связаны с противоправными действиями инвестора. Предусматривается, что соответствующие требования могут быть предъявлены в сроки, не превышающие трех лет с даты наступления обстоятельства, с которым связаны или из которого вытекают такие требования. Соответствующие корректировки направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты имущественных прав инвестора;
уточняется редакция положений, регулирующих вопросы установления ограничений при осуществлении инвестиций.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит расширить возможности по инвестированию в экономику страны, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в том числе путем создания дополнительных условий для защиты прав и имущественных интересов инвесторов, а также усилит позиции белорусского государства в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО.
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