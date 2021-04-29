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НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ


14:27 29.04.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О наведении порядка на земле».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории Беларуси.

В частности, проектом предусмотрено усиление ответственности руководителей организаций-исполнителей региональных мероприятий по наведению порядка на земле и осуществление в пределах компетенции местными исполнительными и распорядительными органами, республиканскими органами госуправления и организациями контроля за соблюдением критериев наведения порядка на земле, в том числе в рамках осуществления ими контрольной (надзорной) деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 апреля по 11 мая 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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