На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О наведении порядка на земле».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории Беларуси.

В частности, проектом предусмотрено усиление ответственности руководителей организаций-исполнителей региональных мероприятий по наведению порядка на земле и осуществление в пределах компетенции местными исполнительными и распорядительными органами, республиканскими органами госуправления и организациями контроля за соблюдением критериев наведения порядка на земле, в том числе в рамках осуществления ими контрольной (надзорной) деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 апреля по 11 мая 2021 г. включительно на электронный адрес: .