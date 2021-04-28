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МАРТ КЛАССИФИЦИРОВАЛО ОБЪЕКТЫ ОБЩЕПИТА ПО ТИПАМ
11:58 29.04.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 26 от 12 апреля 2021 г. установлена классификация объектов общественного питания по типам.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с документом объекты общепита классифицированы по типам в зависимости от: формата; конструкции; специализации (от реализуемого ассортимента продукции общественного питания и товаров); метода обслуживания; места расположения; доступности для покупателей.
Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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