Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 26 от 12 апреля 2021 г. установлена классификация объектов общественного питания по типам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с документом объекты общепита классифицированы по типам в зависимости от: формата; конструкции; специализации (от реализуемого ассортимента продукции общественного питания и товаров); метода обслуживания; места расположения; доступности для покупателей.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.