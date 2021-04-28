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ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ТАРИФЫ


10:50 29.04.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 27 от 15 апреля 2021 г. изменены подходы к тарификации на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси по маршрутным направлениям «Полоцк-Крулевщизна» и «Полоцк-Фаниполь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлено право самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.

При этом предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

«Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики. Позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлять скидки, тем самым увеличив объемы транспортировки нефтепродуктов», - отметили в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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