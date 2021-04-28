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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ СНИЖАЮТСЯ
09:44 29.04.2021
Постановлением Совета министров № 251 от 27 апреля 2021 г. в Беларуси снижены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составит $54,9 за 1 т (ранее – $57,6); прямогонный бензин – $30,1 за 1 т (ранее – $31,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $16,4 за 1 т (ранее – $17,2).
Постановление вступает в силу с 1 мая 2021 г.
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